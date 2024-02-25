Розкішний гол бісиклетою: "Дженоа" з Малиновським здобула впевнену перемогу в матчі Серії А (відео)

"Грифони" провели у більшості майже весь другий тайм поєдинку проти "Удінезе".

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського обіграла "Удінезе" в домашньому матчі 26-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи господарі поля забили в першому таймі. На 36-й хвилині рахунок у грі відкрив Матео Ретегі, який завдав дуже красивого удару бісиклетою у дальній кут з меж воротарського майданчика.

Через чотири хвилини "грифони" зміцнили свою перевагу – Маттія Бані головою замкнув подачу Альберта Гудмундссона.

Зазначимо, що майже весь другий тайм генуезці провели у більшості, адже на 49-й хвилині другу жовту картку заробив захисник гостей Томас Крістенсен.

Малиновський розпочав матч на лавці для запасних і з'явився на заміну на 78-й хвилині. Цього сезону 30-річний українець зіграв 23 поєдинки за "грифонів" у чемпіонаті Італії, у яких забив три голи та зробив один асист.

Огляд матчу "Дженоа" – "Удінезе"

"Дженоа" (33 очки) перебуває на 12-й позиції у турнірній таблиці Серії А. "Удінезе" (23 бали) розташовується на 16-му місці на відстані лише трьох пунктів від зони вильоту.

У наступному турі команда Малиновського 4 березня на виїзді зіграє з лідером чемпіонату "Інтером", а "Удінезе" 2 березня прийме найгіршу команду ліги "Салернітану".

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