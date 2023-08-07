Розкішний гол Циганкова, дебют Довбика: "Жирона" обіграла італійський клуб у спарингу (відео)

Іспанська команда з двома українцями у складі перемогла "Лаціо".

У неділю, 6 серпня, іспанська "Жирона" виграла у італійського "Лаціо" у товариському матчі – 2:1 . Один з голів за каталонський клуб забив український півзахисник Віктор Циганков.

Циганков відкрив рахунок у спарингу з римлянами на 50-й хвилині. 25-річний український футболіст прийняв м'яч за межами штрафного майданчика і потужним дальнім ударом вразив лівий кут воріт.

Віктора замінили на 65-й хвилині. А на 73-й хвилині на поле вийшов український новачок "Жирони" Артем Довбик, який 6 серпня офіційно перейшов до іспанського клубу. Таким чином, 26-річний форвард збірної України дебютував у складі каталонців.

Зазначимо, що після голу Циганкова перевагу "біло-червоних" подвоїв Крістіан Стуані. На це "Лаціо" відповів забитим м'ячем Валентина Кастельяноса, який у літнє міжсезоння перебрався до клубу Серії А саме з "Жирони".

Здобувши перемогу в цьому матчі, "Жирона" виграла символічний Трофей Коста Брава, який розігрувався у 46-й раз.

CAMPIONS DEL 46è TROFEU COSTA BRAVA! ❤️ pic.twitter.com/MSwyI2cXek — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Офіційний сезон "Жирона" розпочне 12 серпня виїзним матчем Ла Ліги з "Реалом" Сосьєдад.

"Лаціо" в першому турі Серії А 20 серпня в гостях зіграє проти "Лечче".

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