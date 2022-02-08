Розкішний гол у "дев'ятку" дозволив "Динамо" здобути чергову перемогу на зборі в Туреччині (відео)

Розкішний гол у "дев'ятку" дозволив "Динамо" здобути чергову перемогу на зборі в Туреччині (відео)

Автором прекрасного удару став Владислав Кулач.

Київське "Динамо" провело п'ятий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Команда Мірчі Луческу здолала багаторазового чемпіона Грузії - "Динамо" Тбілісі. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Переможний м'яч "біло-сині" забили на 21-й хвилині протистояння. Форвард киян Владислав Кулач відзначився шикарним ударом у "дев'ятку" з лінії штрафного майданчика після скидки від Віталія Буяльського.

Для чемпіона України ця перемога стала вже четвертою в рамках турецького збору. Раніше "біло-сині" розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2), зіграли внічию з болгарським "Левські" (1:1) та здолали чорногорський "Рудар" (1:0).

У четвер, 10 лютого, "Динамо" планує провести заключний спаринг у Туреччині. Кияни зіграють із дворазовим чемпіоном Боснії та Герцеговини - "Широкі Брієг". Початок зустрічі - о 10:00за київським часом.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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