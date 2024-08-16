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Розкішний гол українця зі штрафного вивів угорський клуб до плейоф відбору Ліги конференцій (відео)

Розкішний гол українця зі штрафного вивів угорський клуб до плейоф відбору Ліги конференцій (відео)

Артем Фаворов / Фото: facebook.com/PFLAhu

Артем Фаворов надзвичайно красивим ударом забезпечив своїй команді необхідний результат.

Ефектний гол українського півзахисника Артема Фаворова допоміг угорській "Академії Пушкаша" пройти до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

У третьому відбірковому раунді ЛЄ угорський клуб зустрічався з "Арарат-Вірменією". Перший матч "Академія Пушкаша" виграла з рахунком 1:0, а ось у другому поступалася 2:3 до останніх хвилин поєдинку.

За такого рахунку на команди чекали б екстратайми, але на 90+4-й хвилині Фаворов забив гол шикарним прямим ударом зі штрафного, чим вивів "Академію Пушкаша" до наступної стадії.

Зазначимо, що Фаворов вийшов на поле лише на 82-й хвилині матчу. Повний поєдинок у складі вірменського клубу провів український голкіпер Данило Кучер.

Додамо, що від 62-й хвилини "Арарат-Вірменія" грала в меншості – пряму червону картку заробив кенієць Амос Нонді.

Артем Фаворов – вихованець київського "Динамо". Від 2018 до 2020 року він виступав за чернігівську "Десну", в складі якої зіграв 56 матчів і забив 13 голів.

У плейоф кваліфікації Ліги конференцій суперником "Академії Пушкаша" стане фіналіст минулого розіграшу цього турніру італійська "Фіорентина".

Нагадаємо, "Академія Пушкаша" у другому відбірковому раунді Ліги конференцій мала зіграти з "Дніпром-1", але УЄФА виключив український клуб з єврокубків. Дніпряни отримали технічні поразки (двічі по 0:3) в обох матчах після того, як через фінансові проблеми знялися з чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що криворізький "Кривбас" вдруге програв чеській "Вікторії" Пльзень і вилетів з кваліфікації Ліги Європи. Команда Юрія Вернидуба в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з іспанським "Бетісом".

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