Розкішний гол українця зі штрафного вивів угорський клуб до плейоф відбору Ліги конференцій (відео)

Ефектний гол українського півзахисника Артема Фаворова допоміг угорській "Академії Пушкаша" пройти до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

У третьому відбірковому раунді ЛЄ угорський клуб зустрічався з "Арарат-Вірменією". Перший матч "Академія Пушкаша" виграла з рахунком 1:0, а ось у другому поступалася 2:3 до останніх хвилин поєдинку.

За такого рахунку на команди чекали б екстратайми, але на 90+4-й хвилині Фаворов забив гол шикарним прямим ударом зі штрафного, чим вивів "Академію Пушкаша" до наступної стадії.

Зазначимо, що Фаворов вийшов на поле лише на 82-й хвилині матчу. Повний поєдинок у складі вірменського клубу провів український голкіпер Данило Кучер.

Додамо, що від 62-й хвилини "Арарат-Вірменія" грала в меншості – пряму червону картку заробив кенієць Амос Нонді.

Артем Фаворов – вихованець київського "Динамо". Від 2018 до 2020 року він виступав за чернігівську "Десну", в складі якої зіграв 56 матчів і забив 13 голів.

У плейоф кваліфікації Ліги конференцій суперником "Академії Пушкаша" стане фіналіст минулого розіграшу цього турніру італійська "Фіорентина".

Нагадаємо, "Академія Пушкаша" у другому відбірковому раунді Ліги конференцій мала зіграти з "Дніпром-1", але УЄФА виключив український клуб з єврокубків. Дніпряни отримали технічні поразки (двічі по 0:3) в обох матчах після того, як через фінансові проблеми знялися з чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що криворізький "Кривбас" вдруге програв чеській "Вікторії" Пльзень і вилетів з кваліфікації Ліги Європи. Команда Юрія Вернидуба в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з іспанським "Бетісом".

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