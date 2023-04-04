"Розкішний план": Усик повідомив, коли і з ким збирається провести наступний бій

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик поділився планами на найближче майбутнє.

Українець підтвердив, що його наступним суперником повинен стати обов'язковий претендент за лінією WBA британець Даніель Дюбуа.

Найімовірніше, Усик проведе бій із Дюбуа наприкінці літа. Також Олександр зазначив, що йому подобається варіант організувати цей поєдинок у Великій Британії.

"Першим стоїть Дюбуа. Ми думали провести з ним бій 29 квітня, але у нього травма коліна. Потім ми хотіли, щоб спочатку вийшов захист IBF (проти Філіпа Хрговича – прим.), а Дюбуа залишився б потім пріоритетом, але не вийшло. Найімовірніше, це буде Дюбуа наприкінці літа. Я не кажу, що це точно станеться, але над цим варіантом працюють.

Знову Велика Британія? Розкішний план. Взагалі клас! Поїду до Британії, я її дуже люблю, мені там подобається. Мої перші великі досягнення були саме в Британії. У Ліверпулі ще в любителях, потім Лондон, "Отамани", потім Ентоні Джошуа. Це місце мені подобається. Мені подобаються фанати, люди", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Володимира Кобелькова.

Нагадаємо, 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20-ти поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше Дюбуа поділився думками про можливий бій з Усиком, заявивши, що хоче шокувати світ і нокаутувати українця. Промоутер британця також вірить, що його клієнт здатен перемогти Олександра.

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