Розкішний простріл: хавбек "Металіста" точним ударом допоміг перемогти 13-разового чемпіона Киргизстану (відео)

Харківський клуб завершив третій збір шостою перемогою у шести матчах.

У середу, 23 лютого, харківський "Металіст" мінімально переміг "Дордой" на зборах у Туреччині - 1:0 .

Єдиний гол товариського матчу забив на сьомій хвилині Едуард Сарапій.

Півзахиснику вдався гарматний удар з-за меж штрафного майданчика. Воротар киргизстанського клубу врятувати свою команду не зумів.

Гол на відео з 09:05:

Спарингом із 13-кратним чемпіоном Киргизстану харківська команда закрила ігрову програму зимової підготовки.

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