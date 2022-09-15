Розкішний штрафний суперника, скасований гол Буяльського: "Динамо" програло АЕКу в Лізі Європи (відео)

У четвер, 15 вересня, київське "Динамо" в другому матчі групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 зіграло проти кіпрського АЕКа з міста Ларнака.

Київське "Динамо" зазнало поразки від кіпрського АЕКа з міста Ларнака в поєдинку 2-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Зустріч у Кракові завершилася з рахунком 0:1 .

Через повномасштабне вторгнення РФ до України номінально домашній для киян поєдинок відбувся в польському Кракові на стадіоні футбольного клубу "Краковія".

"Біло-сині" пропустили вже в дебюті гри. На 8-й хвилині розкішний гол ударом зі штрафного забив нападник кіпріотів Адам Дюрчо.

Після пропущеного м'яча підопічні Мірчі Луческу додали обертів і на 29-й хвилині були близькі до того, щоб зрівняти рахунок. Віталій Буяльський в один дотик віправив м'яч у дальній кут воріт гостей після передачі Владислава Дубінчака з лівого флангу, однак цей гол було скасовано - після перевірки VAR арбітр справедливо зафіксував офсайд у Дубінчака.

У другому таймі "біло-сині" продовжили відчайдушно намагатися відігратися. Суперник киян переважно сконцентрувався на обороні та досягнув успіху в цьому. До фінального свистка "Динамо" так і не розпечатало ворота кіпрської команди.

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду другого за престижністю єврокубку "Динамо" в Стамбулі програло турецькому "Фенербахче" з рахунком 2:1. Своєю чергою, АЕК Ларнака вдома поступився французькому "Ренну" - 1:2.

В іншому матчі 2-го туру групи B "Ренн" на домашній арені зіграв унічию з "Фенербахче" - 2:2.

Після двох турів "Фенербахче" та "Ренн" лідирують у квартеті, маючи по 4 очки. АЕК із 3 балами посідає третє місце. "Динамо" - останнє без жодного залікового пункту.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 6 жовтня: "Ренн" - "Динамо", "Фенербахче" - АЕК Ларнака.

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