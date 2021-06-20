Розклади на Євро-2020 перед останнім туром: що потрібно Україні та іншим командам для виходу до 1/8 фіналу

Розглядаємо всі можливі варіанти у квартетах.

Сьогодні, 20 червня, на Євро-2020 стартує третій тур групового етапу, за підсумками якого визначаться всі учасники 1/8 фіналу турніру. ТСН Проспорт, оцінює, що потрібно кожній з команд, щоб пробитися до стадії плейоф.

Нагадаємо, до 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету і чотири найкращі колективи, які посядуть у своїх групах треті місця.

Група A

№ Команда І В Н П М О 1 ІТАЛІЯ 2 2 0 0 6-0 6 2 УЕЛЬС 2 1 1 0 3-1 4 3 ШВЕЙЦАРІЯ 2 0 1 1 1-4 1 4 ТУРЕЧЧИНА 2 0 0 2 0-5 0

Матчі, що залишилися: Італія - Уельс (20 червня), Швейцарія - Туреччина (20 червня).

Італія вже вийшла до 1/8 фіналу.

Уельсу вистачить нічиєї в заключному матчі. З високою часткою ймовірності команда вийде до 1/8 фіналу, навіть якщо програє - практика попередніх великих турнірів показує, що чотирьох очок для цього вистачить.

Швейцарії потрібно не просто перемагати Туреччину, а й завершити груповий етап з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів, ніж в Уельсу. Звичайна перемога також з високою часткою ймовірності дозволить команді кваліфікуватися далі.

У Туреччини шансів пройти далі майже немає. Команда може розраховувати максимум на третє місце у своїй групі. Для того ж, щоб претендувати на 1/8 фіналу, туркам потрібно перемагати швейцарців якомога з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів (мінімум 4-5).

Група B

№ Команда І В Н П М О 1 БЕЛЬГІЯ 2 2 0 0 5-1 6 2 РОСІЯ 2 1 0 1 1-3 3 3 ФІНЛЯНДІЯ 2 1 0 1 1-1 3 4 ДАНІЯ 2 0 0 2 1-3 0

Матчі, що залишилися: Росія - Данія (21 червня), Фінляндія - Бельгія (21 червня).

Бельгія вже вийшла до 1/8 фіналу.

Росії потрібно перемагати в заключному матчі, але цілком імовірно, що вистачить і нічиєї.

У Фінляндії ситуація аналогічна тій, в якій знаходяться росіяни: перемога над бельгійцями - вихід до 1/8 фіналу, нічия - висока ймовірність проходу далі.

У Данії ситуація складніша. Команда має шанс вийти на друге місце, якщо виграє у Росії, Бельгія виявиться сильнішою за Фінляндію і водночас різниця забитих і пропущених м'ячів у неї буде кращою, ніж у конкурентів.

Група C

№ Команда І В Н П М О 1 НІДЕРЛАНДИ 2 2 0 0 5-2 6 2 УКРАЇНА 2 1 0 1 4-4 3 3 АВСТРІЯ 2 1 0 1 3-3 3 4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 2 0 0 2 2-5 0

Матчі, що залишилися: Північна Македонія - Нідерланди (21 червня), Україна - Австрія (21 червня).

Нідерланди вже вийшли до 1/8 фіналу.

Україні для виходу до 1/8 фіналу вистачить і нічиєї.

Австрію влаштує перемога в заключній грі і, з високою часткою ймовірності, нічия.

Північна Македонія вже не зможе покинути останнє місце у групі.

Група D

№ Команда І В Н П М О 1 ЧЕХІЯ 2 1 1 0 3-1 4 2 АНГЛІЯ 2 1 1 0 1-0 4 3 ХОРВАТІЯ 2 0 1 1 1-2 1 4 ШОТЛАНДІЯ 2 0 1 1 0-2 1

Матчі, що залишилися: Хорватія - Шотландія (22 червня), Чехія - Англія (22 червня).

Чехії вистачить навіть нічиєї для виходу до 1/8 фіналу. Команда вже набрала чотири очки, тому навіть поразка навряд чи буде критичною для команди.

В Англії ситуація повністю ідентична, як і у чехів.

Хорватії, щоб потрапити до двійки найкращих команд квартету, потрібно обіграти шотландців, чекати перемоги Англії в паралельному матчі і мати кращу різницю забитих і пропущених м'ячів, ніж у чехів. Але дуже ймовірно, що команді вистачить і звичайної перемоги.

У Шотландії положення схоже з хорватами. Команді потрібна перемога в останньому матчі, виграш Чехії в паралельній зустрічі і краща різниця забитих і пропущених м'ячів, ніж у англійців. Водночас команда напевно пройде далі і в разі звичайної перемоги.

Група E

№ Команда І В Н П М О 1 ШВЕЦІЯ 2 1 1 0 1-0 4 2 СЛОВАЧЧИНА 2 1 0 1 2-2 3 3 ІСПАНІЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ПОЛЬЩА 2 0 1 1 2-3 1

Матчі, що залишилися: Словаччина - Іспанія (23 червня), Швеція - Польща (23 червня).

Швеції вистачить навіть нічиєї для виходу до 1/8 фіналу. Команда вже має в активі чотири очки, тому навіть поразка навряд чи буде критичною для команди.

Словаччині для проходу далі вистачить нічиєї.

Ситуація для Іспанії проста - потрібна тільки перемога.

Польщі теж потрібна тільки перемога. Є варіант, за якого команда навіть у разі виграшу у шведів стане третьою з чотирма балами, але, як уже зазначалося, цього має вистачити для продовження боротьби на турнірі.

Група F

№ Команда І В Н П М О 1 ФРАНЦІЯ 2 1 1 0 2-1 4 2 НІМЕЧЧИНА 2 1 0 1 4-3 3 3 ПОРТУГАЛІЯ 2 1 0 1 5-4 3 4 УГОРЩИНА 2 0 1 1 1-4 1

Матчі, що залишилися: Німеччина - Угорщина (23 червня), Португалія - Франція (23 червня).

Франції вистачить і нічиєї для виходу до 1/8 фіналу. Команда вже набрала "прохідні" чотири очки, тому навіть поразка навряд чи зупинить її похід за трофеєм.

Німеччині потрібна перемога. Нічия теж напевно виведе команду далі.

У Португалії ситуація ідентична з німецькою. Перемога - гарантований прохід далі, нічия - цілком ймовірна участь в 1/8 фіналу.

Угорщині потрібна виключно перемога. Вона не гарантує команді друге місце у групі, але напевно дозволить потрапити їй до когорти найкращих колективів, які будуть третіми у своїх квартетах.

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