Розклади на Євро-2020 перед останнім туром: що потрібно Україні та іншим командам для виходу до 1/8 фіналу

Розглядаємо всі можливі варіанти у квартетах.
Сьогодні, 20 червня, на Євро-2020 стартує третій тур групового етапу, за підсумками якого визначаться всі учасники 1/8 фіналу турніру. ТСН Проспорт, оцінює, що потрібно кожній з команд, щоб пробитися до стадії плейоф.
Нагадаємо, до 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету і чотири найкращі колективи, які посядуть у своїх групах треті місця.
Група A
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІТАЛІЯ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2
|УЕЛЬС
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|ШВЕЙЦАРІЯ
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|4
|ТУРЕЧЧИНА
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Матчі, що залишилися: Італія - Уельс (20 червня), Швейцарія - Туреччина (20 червня).
Італія вже вийшла до 1/8 фіналу.
Уельсу вистачить нічиєї в заключному матчі. З високою часткою ймовірності команда вийде до 1/8 фіналу, навіть якщо програє - практика попередніх великих турнірів показує, що чотирьох очок для цього вистачить.
Швейцарії потрібно не просто перемагати Туреччину, а й завершити груповий етап з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів, ніж в Уельсу. Звичайна перемога також з високою часткою ймовірності дозволить команді кваліфікуватися далі.
У Туреччини шансів пройти далі майже немає. Команда може розраховувати максимум на третє місце у своїй групі. Для того ж, щоб претендувати на 1/8 фіналу, туркам потрібно перемагати швейцарців якомога з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів (мінімум 4-5).
Група B
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГІЯ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|РОСІЯ
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|ФІНЛЯНДІЯ
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|ДАНІЯ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Матчі, що залишилися: Росія - Данія (21 червня), Фінляндія - Бельгія (21 червня).
Бельгія вже вийшла до 1/8 фіналу.
Росії потрібно перемагати в заключному матчі, але цілком імовірно, що вистачить і нічиєї.
У Фінляндії ситуація аналогічна тій, в якій знаходяться росіяни: перемога над бельгійцями - вихід до 1/8 фіналу, нічия - висока ймовірність проходу далі.
У Данії ситуація складніша. Команда має шанс вийти на друге місце, якщо виграє у Росії, Бельгія виявиться сильнішою за Фінляндію і водночас різниця забитих і пропущених м'ячів у неї буде кращою, ніж у конкурентів.
Група C
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НІДЕРЛАНДИ
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|УКРАЇНА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|АВСТРІЯ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Матчі, що залишилися: Північна Македонія - Нідерланди (21 червня), Україна - Австрія (21 червня).
Нідерланди вже вийшли до 1/8 фіналу.
Україні для виходу до 1/8 фіналу вистачить і нічиєї.
Австрію влаштує перемога в заключній грі і, з високою часткою ймовірності, нічия.
Північна Македонія вже не зможе покинути останнє місце у групі.
Група D
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЧЕХІЯ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|АНГЛІЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|ХОРВАТІЯ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|ШОТЛАНДІЯ
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
Матчі, що залишилися: Хорватія - Шотландія (22 червня), Чехія - Англія (22 червня).
Чехії вистачить навіть нічиєї для виходу до 1/8 фіналу. Команда вже набрала чотири очки, тому навіть поразка навряд чи буде критичною для команди.
В Англії ситуація повністю ідентична, як і у чехів.
Хорватії, щоб потрапити до двійки найкращих команд квартету, потрібно обіграти шотландців, чекати перемоги Англії в паралельному матчі і мати кращу різницю забитих і пропущених м'ячів, ніж у чехів. Але дуже ймовірно, що команді вистачить і звичайної перемоги.
У Шотландії положення схоже з хорватами. Команді потрібна перемога в останньому матчі, виграш Чехії в паралельній зустрічі і краща різниця забитих і пропущених м'ячів, ніж у англійців. Водночас команда напевно пройде далі і в разі звичайної перемоги.
Група E
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЦІЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|СЛОВАЧЧИНА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|ІСПАНІЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|ПОЛЬЩА
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
Матчі, що залишилися: Словаччина - Іспанія (23 червня), Швеція - Польща (23 червня).
Швеції вистачить навіть нічиєї для виходу до 1/8 фіналу. Команда вже має в активі чотири очки, тому навіть поразка навряд чи буде критичною для команди.
Словаччині для проходу далі вистачить нічиєї.
Ситуація для Іспанії проста - потрібна тільки перемога.
Польщі теж потрібна тільки перемога. Є варіант, за якого команда навіть у разі виграшу у шведів стане третьою з чотирма балами, але, як уже зазначалося, цього має вистачити для продовження боротьби на турнірі.
Група F
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦІЯ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|НІМЕЧЧИНА
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|ПОРТУГАЛІЯ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|УГОРЩИНА
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
Матчі, що залишилися: Німеччина - Угорщина (23 червня), Португалія - Франція (23 червня).
Франції вистачить і нічиєї для виходу до 1/8 фіналу. Команда вже набрала "прохідні" чотири очки, тому навіть поразка навряд чи зупинить її похід за трофеєм.
Німеччині потрібна перемога. Нічия теж напевно виведе команду далі.
У Португалії ситуація ідентична з німецькою. Перемога - гарантований прохід далі, нічия - цілком ймовірна участь в 1/8 фіналу.
Угорщині потрібна виключно перемога. Вона не гарантує команді друге місце у групі, але напевно дозволить потрапити їй до когорти найкращих колективів, які будуть третіми у своїх квартетах.