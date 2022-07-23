Розкотили губу: російський клуб жадає отримати відсоток із трансферу Зінченка до "Арсенала"

У п'ятницю, 22 липня, українець Олександр Зінченко офіційно став гравцем лондонського "Арсенала". Сума його трансферу з "Манчестер Сіті" склала 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро) без урахування можливих бонусів. На частину цих грошей, як не дивно, претендує російська "Уфа".

Про це розповів генеральний директор російського клубу Шаміль Газізов.

"Закон є закон, там вийде понад 250 тисяч євро. Чи обговорювалося питання щодо компенсації з Російським футбольним союзом? Ні. Є закон, він трактується й усе. Компенсацію ми отримаємо. Там може бути затримка через те, що є зараз. А все інше працює", - цитують Газізова російські ЗМП (засоби масової пропаганди).

Зінченко захищав кольори "Уфи" від лютого 2015 року до липня 2016 року. Згідно з регламентом ФІФА, в разі переходу гравця до нової команди 5% суми трансферу має бути перераховано школам, які виховували футболіста віком від 12 до 23 років, 0,25% суми перераховується за кожен рік виховання віком від 12 до 15 років, 0,5% - щорічно у віці 16-23 років.

Нагадаємо, Зінченко підписав довгостроковий контракт із "Арсеналом". У складі "канонірів" Олександр виступатиме під керівництвом 40-річного Мікеля Артети. Іспанець знайомий із Зінченком за роботою в Манчестер Сіті", де був помічником головного тренера Хосепа Гвардіоли.

25-річний українець вже встиг "запалити" на посвяті в "Арсеналі" та провів дебютне тренування в лондонському клубі.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

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