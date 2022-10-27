Розкрита "схема" крадіжок, в якій підозрюють президента Української асоціації футболу Павелка

Мав повернутися з відрядження з Європи ще вчора, але затримується. А поки правоохоронці провели в нього вдома обшук, а заступнику - вручили підозру. Джерела ТСН стверджують, що на президента Української асоціації футболу Андрія Павелка також чекає підозра, щойно він перетне кордон. Слідство по цій справі тривало більше як п'ять років і пов’язане із закупівлею футбольних полів за завищеними цінами. Подробиці - далі в сюжеті ТСН.

Спортивний журналіст-розслідувач Костянтин Андріюк згадує як побачив листування чиновників федерації футболу в Інтернеті. Її виклали хакери. Серед фігурантів - перші особи команди Андрія Павелка в тоді ще ФФУ. Журналіст довго перевіряв і співставляв події реального життя з листуванням функціонерів і дійшов висновку - це не фейк.

Особливий інтерес викликало листування Дениса Морозенко. У команді Андрія Павелко він працював фахівцем аналітичного відділу федерації, а фактично займався будівництвом футбольних полів. Суми вражають.

Сума за 2017-й і 2019-й рік, це державні гроші, це було мільярд 230 мільонів гривень. Загальна сума. І отам уже оберталися кошти.

А що найцікавіше - пропускали ці кошти переважно через одну і ту саму фірму, яка будувала футбольні поля як то кажуть "під ключ".

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Цікаво, що схема з’явилась і запрацювала можна сказати на льоту. Шостого березня 2015 року голова бюджетного комітету верховної ради України Андрій Павелко стає президентом футбольної федерації України.

За місяць в єдиному державному реєстрі з’являється фірма "СпортІн". Її діяльність визначена: роздрібна торгівля килимами, покриттям для стін і підлоги. Директор фірми - Віталій Мазур. І це саме з ним чиновник федерації обговорює, як спортивний інтерес перетворюється на фінансовий. Наприклад, він відправляє до ФФУ розрахунок вартості. І отримує відповідь.

Більше поле - більше грошей. Накрити синтетикою стандартне футбольне поле коштує три мільйони сімсот тисяч гривень. Але ФФУ платить шість і три мільйона. Решту ділять між собою у співвідношенні три до одного: ФФУ та "СпортІн". Власне надходження грошей із держбюджету забезпечував Андрій Павелко - голова бюджетного комітету.

Коли у 2018-му про цю оборудку довідались журналісти, пана Дениса Морозенко прибрали із федерації. Тоді ж журналістам програми "Гроші" вдалось поспілкуватись із директором фірми "СпортІн" Віталієм Мазуром. Він підтвердив своє знайомство із Морозенком і співпрацю з ФФУ.

Цікаво, що ця схема перестала працювати із завершенням повноважень Андрія Павелка на посаді голови бюджетного комітету. Тоді ж змінився і директор компанії "СпортІн". Замість пана Мазура її номінально очолив громадяни Грузії Алеко Какаурідзе. Його прізвище пов'язано із багатьма фіктивними компаніями в Україні.

За чотири роки існування зламаних хакерами листувань футбольні чиновники так жодного разу і не спростували її справжність. Трагічна доля спіткала і колишнього підлеглого Павелка. Денис Морозенко помер минулого грудня від ускладнень ковіду.

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