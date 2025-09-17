Розкрито деталі спроби ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" втекти за кордон – скільки заплатив

Артур Рудько / © ФК Динамо Київ

Стли відомі деталі затримання колишнього воротаря київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та низки інших футбольних клубів Артура Рудька під час спроби нелегально перетнути державний кордон.

"На Одещині прикордонники зупинили авто, в якому їхали четверо порушників та 4-річний син одного з них. Взяти з собою малюка було свідомим наміром, аби в охоронців кордону не виникло зайвих сумнівів. Мама хлопчика, як виявилось, дала згоду на таку його ризиковану "мандрівку".

Перехід планувався на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону. Серед затриманих – мешканці різних регіонів, які діяли за інструкціями з Telegram-каналу. Кожен мав заплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті, один із "клієнтів" навіть віддав аванс. Наразі хлопчик з матір'ю, а щодо дорослих склали адмінпротоколи", – повідомляється в офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби (ДПСУ).

За інформацією Sport Arena, після затримання Рудька було направлено на проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів Збройних сил України.

Артур є вихованцем "Динамо", у складі якого виграв УПЛ (2015/16), два Кубки (2013/14, 2014/15) та три Суперкубки України (2016, 2018, 2019). Також він став чемпіоном країни та володарем національного Кубка з "Шахтарем" у сезоні-2023/24.

Також Рудько грав за "Говерлу", "Металіст", кіпрський "Пафос" і польський "Лех". В активі голкіпера є виступи за юнацькі та молодіжні збірні України різного віку.

Останнім клубом голкіпера був одеський "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.