"Розмажу його": Ф’юрі зверхньо висловився про Усика напередодні бою з його жертвою

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає, що зможе без проблем перемогти українця Олександра Усика у бою за абсолютного чемпіона світу.

Про це він сказав у коментарі Sky Sports.

"Я не дуже високо оцінюю Усика. Люди продовжують говорити мені про нього, але чому Усик нічого не зміг вдіяти з Чісорою? Я його розмажу. Як він зможе щось протиставити мені? Ніяк", – заявив Тайсон.

Також "Циганський король" висловився про свого майбутнього суперника – Дерека Чісору.

"Не варто недооцінювати Чісору. Він здатний нокаутувати будь-якого боксера. І він добре себе показав у бою проти Усика. Хто взагалі такий цей Усик? Ніхто його не знав до того, як він побив бодибілдера. Потрібно бути ідіотом, щоб недооцінювати Дерека", – сказав Ф'юрі.

Раніше володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче провести бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас Олександр заявив, що 2022 року вже не планує виходити на ринг.

У зв'язку з цим Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року. Команди "Циганського короля" та Ей Джея вели перемовини про організацію поєдинку, але так і не домовилися. Тайсон швидко підшукав собі нового суперника, покликавши на бій досвідченого німця Мануеля Чарра, той прийняв виклик британця. Однак, судячи з усього, цей поєдинок також зірвався.

Згодом стало відомо про те, що "Циганський король" проведе третій поєдинок з Дереком Чісорою. Британці зустрінуться в ринзі 3 грудня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенгем".

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У послужному списку 38-річного Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. В останньому бою він у ніч проти 10 липня 2022 року переміг болгарина Кубрата Пулєва, після чого оголосив про завершення боксерської кар'єри .

болгарина Кубрата Пулєва, після чого . В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.