"Розмажу його за чотири раунди": Ф'юрі дав зухвалий прогноз на потенційний бій з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зневажливо висловився про чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Британський боксер заявив, що з легкістю нокаутує Усика, причому зробить це всього за чотири раунди.

"Коли Олександр Усик був ще боксером-аматором і пив материнське молоко, я вже був чемпіоном Великої Британії в надважкій вазі. Я впевнений, що розмажу його за чотири раунди. Тому що "Циганський король" так сказав", - написав Ф'юрі у себе в Instagram-сторіз.

instagram.com/tysonfury

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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