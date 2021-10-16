Розминка перед "Барселоною": "Динамо" розгромно закамбечило у Львові та повернулося на вершину УПЛ

Розминка перед "Барселоною": "Динамо" розгромно закамбечило у Львові та повернулося на вершину УПЛ

Підопічні Луческу пропустили першими, але швидко виправили ситуацію на свою користь.

Київське "Динамо" розгромно перемогло ПФК "Львів" у поєдинку 11-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Арені Львів" завершилася на користь гостей - 4:1 .

На 35-й хвилині "біло-сині" несподівано опинилися в ролі команди, яка наздоганяє. Рефері матчу Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору (VAR) призначила пенальті у ворота киян за гру рукою Віталія Миколенка у власному штрафному. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Фране Чіряк, розвівши м'яч і Георгія Бущана по різних кутах.

Підопічним Мірчі Луческу дуже швидко вдалося не лише зрівняти рахунок, а і вийти вперед. На 38-й хвилині Віталій Буяльський отримав красиву передачу від Миколенка, увійшов до штрафного та розстріляв голкіпера.

А в компенсований до першого тайму час Віктор Циганков втік від оборони господарів і ефектно поцілив у ближню "дев'ятку".

Зазначимо, що форвард киян Владислав Супряга ще до перерви був замінений на Дениса Гармаша - у такий спосіб Луческу показав своє невдоволення його діями на футбольному полі.

У другому таймі Гармаш сповна виправдав довіру румунського керманича. На 58-й хвилині Денис збільшив перевагу "біло-синіх" після пасу від Циганкова, а на 84-й хвилині забив вдруге та оформив дубль - 4:1.

"Динамо" (29 очок) повернуло собі першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, на яку вчора тимчасово вибрався "Шахтар", знищивши "Зорю" . Кияни як і раніше випереджають "гірників" на 3 бали.

. Кияни як і раніше випереджають "гірників" на 3 бали. "Львів", маючи 6 пунктів у своєму активі, перебуває на 13-му місці.

У наступному матчі кияни вже 20 жовтня битимуться з "Барселоною" на "Камп Ноу" в Лізі чемпіонів, а потім 24 жовтня приймуть "Дніпро-1" у внутрішній першості. "Львів" 23 жовтня в Одесі зіграє поєдинок УПЛ проти "Чорноморця".

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