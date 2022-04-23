Розминка перед "Реалом": Зінченко асистом допоміг "Манчестер Сіті" знищити аутсайдера АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" на власному полі розбив "Вотфорд" (5:1) у матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Український захисник "городян" Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок. На 4-й хвилині він віддав гольову передачу на Габріела Жезуса.

Для Зінченка асист у матчі проти "Вотфорда" став другим у нинішньому сезоні АПЛ і ювілейним - десятим - загалом за весь час виступів у складі "Ман Сіті".

До цього востаннє Сашко відзначався результативною дією в грудні минулого року, коли зробив гольову передачу у матчі проти "Ньюкасла".

Асист Зінченка поклав початок розгромній перемозі команди Хосепа Гвардіоли над "шершнями". Героєм зустрічі став бразильський форвард Жезус, який забив чотири голи. Ще один м'яч у ворота суперників відправив Родрі. Гості змогли відповісти лише точним ударом Хассана Камара - 5:1.

Відео асиста Зінченка

Here’s that lung busting recovery from Zinchenko



Perfectly timed to prevent Sarr from having a shot when through 1 on 1



City now 2-1 up after another nicely worked goal scored by Jesus but Kamala has just pulled one back for Watford! pic.twitter.com/KtDGr6UmL8 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 23, 2022

Завдяки ці перемозі "городяни" (80 очок) зміцнили лідерство в турнірній таблиці АПЛ. Команда Гвардіоли на 4 пункти випереджає "Ліверпуль", який має гру в запасі. "Вотфорд" йде на передостанній, 19-й позиції, з 22 балами у своєму активі.

Уже у вівторок, 26 квітня, "Манчестер Сіті" прийме мадридський "Реал" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Основний лівий захисник "городян" Жуан Канселу пропускатиме поєдинок через дискваліфікацію, тому Зінченко має хороші шанси знову вийти на поле з перших хвилин.

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