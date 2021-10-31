Розминка перед єврокубком: "Зоря" розтрощила на виїзді "Металіст 1925" та видерлася на третє місце УПЛ

Розминка перед єврокубком: "Зоря" розтрощила на виїзді "Металіст 1925" та видерлася на третє місце УПЛ

Перервалася чотириматчева виграшна серія харків'ян.

Луганська "Зоря" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги здобула на виїзді вольову перемогу проти харківського "Металіста 1925" з рахунком 6:1 .

Зазначимо, що глядачі побачили перший забитий м'яч у цій зустрічі вже на шостій хвилині протистояння - Андрій Ременюк пісдя передачі від партнера по команді без проблем перекинув голкіпера суперника та відкрив, таким чином, рахунок у цій дуелі.

Утім, вже за три хвилини гості зуміли відновити паритет - Аллахяр Саядманеш після невпевненої гри воротаря харків'ян зробив рахунок нічийним.

На 38 хвилині підопічні Віктора Скрипника вперше вийшли вперед у цій дуелі - Олександр Гладкий після передачі з правого флангу від Шахаба Зейхеді вколотив ігрове знаряддя точно за призначенням.

Закріпили успіх футболісти "Зорі" на 55 хвилині - Саядманеш після стіночки з Гладким на силу пробив під поперечину. Воротар "Металіста 1925" виявився безсилим перед таким ударом іранського форварда, який оформив дубль у цьому матчі.

Значно складніше бодай зрівняти рахунок у протистоянні гравцям господарів стало на 66 хвилині - Михайло Шершень отримав від головного арбітра друге попередження, яке автоматично перетворилося у вилучення.

Побиття команди Валерія Кривенцова продовжилося на 71 хвилині - Гладкий скористався помилкою опонента та потужним пострілом пробив бідолашного воротаря "Металіста 1925". На 77 хвилині рахунок на табло вже був 1:5 - Реймонд Овусу, який 20 секунд тому вийшов на поле з лави для запасних, метрів з 15 поцілив точно у ворота. Остаточну крапку в протистоянні на другій компенсованій до основного часу хвилині поставив Ахмед Алібеков, який також вийшов на заміну.

"Зоря" завдяки цій перемозі набрала 26 очок та піднялася на третє місце в турнірній таблиці;

"Металіст 1925", який перед цієї грою мав чотириматчеву виграшну серію в рамках внутрішньої першості, залишився з 19 балами на восьмій позиції.

Додамо, що вже 4 листопада "Зоря" проведе поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги конференцій. У Запоріжжі команда Скрипника прийме болгарський ЦСКА (Софія). Ця гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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