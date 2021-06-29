Розмір проти швидкості: Ломаченко зробив прогноз на бій Джошуа - Усик

Василь вірить у перемогу свого співвітчизника.

Зірковий український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно повернувся в ринг перемогою над японцем Масайоші Накатані, оцінив шанси свого близького друга та співвітчизника Олександра Усика в поєдинку проти британського чемпіона за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

В інтерв'ю Sky Sports Boxing Василь висловив впевненість в тому, що Усику до снаги побити Джошуа, хоча цей бій і буде непростим для обох боксерів.

"Усик має дуже великий шанс на перемогу, але це не буде легко. Джошуа теж розуміє, що йому потрібно робити на ринзі. Ентоні розбирається в боксі, у нього є досвід. Це буде дуже цікавий бій. Джошуа більший, але Усик набагато швидший", - сказав Ломаченко.

Раніше промоутер британського чемпіона Едді Гірн повідомив, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенгема".

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером. Пізніше WBO анонсувала титульний поєдинок між Джошуа і Усиком.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик відеодзвінком привітав Ломаченка з феєричною перемогою над Накатані.

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