Розплакався і носив на руках: наречена Джейка Пола здобула "золото" Олімпіади-2026

Ковзанярка Ютта Лердам з олімпійським рекордом стала чемпіонкою Ігор-2026.

Ютта Лердам

Ютта Лердам / © Associated Press

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам здобула "золото" Олімпіади-2026 на дистанції 1000 метрів.

27-річна спортсменка показала час 1:12.31 хвилини, встановивши новий олімпійський рекорд.

Ютта Лердам / © Associated Press

Ютта Лердам / © Associated Press

Ютта Лердам / © Associated Press

Ютта Лердам / © Associated Press

Ютта Лердам / © Associated Press

Ютта Лердам / © Associated Press

"Срібло" у цій дисципліні взяла ще одна нідерландка Фемке Коко. "Бронзу" виборола японка Міхо Такагі.

Медалістки Олімпіади-2026 у ковзанярському спорті на 1000-метрівці / © Associated Press

Медалістки Олімпіади-2026 у ковзанярському спорті на 1000-метрівці / © Associated Press

За "золотим" тріумфом своєї нареченої з трибун стежив американський блогер-боксер Джейк Пол. Після того, як Ютта перетнула фінішну пряму, він не стримав емоцій і розплакався.

Джейк Пол / © Associated Press

Джейк Пол / © Associated Press

Пізніше Пол виклав у себе в Instagram відео, як носив кохану на руках разом з її золотою медаллю.

"Словами не можу описати, як я пишаюся тобою", – написав Джейк.

Додамо, що Пол відомий гучними боями проти зірок професійного боксу. У листопаді 2024 року він здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

У грудні 2025 року Джейк вийшов у ринг проти Ентоні Джошуа та був нокаутований у шостому раунді. Ей Джей зламав блогеру щелепу в двох місцях.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

