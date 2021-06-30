Розплакався і назвав рецепт перемоги: що сказав Зінченко після матчу над Швецією

Розплакався і назвав рецепт перемоги: що сказав Зінченко після матчу над Швецією

Під час коментаря своїй дружині, журналістці Владі Седан, Зінченко не зміг стримати сльози.

Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в ефірі в ефірі "Футбол 1" прокоментував перемогу над Швецією (2: 1) в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. Що цікаво, коментар він давав своїй дружині, яка ведучів телеканалів "Футбол" Владі Седан.

В першу чергу Зінченко подякував уболівальникам, які підтримували команду.

Влада Седан: Які емоції, адже це історична перемога?

Олександр Зінченко: Хотів би в першу чергу подякувати всім уболівальникам, які нас підтримували і підтримують донині. Я хотів би подякувати всім, хто зумів прийти на стадіон і хто не зумів з різних причин. Ця перемога тільки для них, для всієї країни. Це історичне досягнення. Я раджу всім радіти, тому що ми живемо один раз, і таких моментів може вже й не бути. (далі на очах у футболіста з'явилися сльози).

Мені дуже складно було налаштуватися на цю гру, тому що після перших трьох матчів вилилося дуже багато критики на всю команду, зокрема на мене. Я відчував, що можу дати більше команді.

Дуже радий і пишаюся, що ми зуміли сьогодні довести всім, всій Європі, всій країні, що можемо досягати поставлених цілей.

Влада Седан: Яка була установка на гру від Андрія Шевченка? Ти сьогодні вдруге вийшов зліва за збірну.

Олександр Зінченко: У збірної звик грати в середині поля. Але я вже говорив багато разів, що готовий грати там, де мене бачить тренер. Сьогодні тренерський штаб обрав ту тактику, яка спрацювала. Тому ми всі зіграли і заслужили цю перемогу.

Звичайно, завдання було зіграти компактно, єдиним блоком, тому що шведи — дуже організована команда. Вони люблять грати другим темпом, швидко відбирати м'яч і контратакувати той простір, який з'являється у суперників.

Ми це знали, ми добре підготувалися до них, хоча і дали їм зробити дуже багато моментів біля своїх воріт. Спасибі воротареві Георгію Бущану, що він сьогодні видав чудову гру знову.

Влада Седан: Перемога над Швецією — завдяки фізичним кондиціям, футбольним якостям або завдяки характеру?

Олександр Зінченко: Думаю, за рахунок характеру, бажання. Всі ми прекрасно розуміли, скільки критики вилилося на нас в перших трьох матчах. Сьогодні ми всі разом дивилися один одному в очі і виходили на гру як на війну. Тому що розуміли, що потрібно здобути результат, цей історичний результат. І ми це зробили.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з перемогою над Швецією.

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