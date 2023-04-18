Розплата за "договірняки": CAS залишив чинним пожиттєвий "бан" відомого українського тренера

Олександр Севідов більше ніколи не зможе займатися футбольною діяльністю.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні залишив чинною дискваліфікацію українського тренера Олександра Севідова, якого раніше довічно усунули від футболу за договірні матчі.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

У квітні 2020 року КДК УАФ заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років через організацію договірних матчів під час роботи в ФК "Суми".

Згодом, у травні 2021 року Апеляційний комітет УАФ задовольнив скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінив рішення КДК, пожиттєво усунувши Севідова від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.

Сам 53-річний фахівець заперечував свою провину та наголошував на відсутності у сторони звинувачення належної доказової бази. Він оскаржив свою дискваліфікацію в CAS, однак суд у Лозанні залишив без змін рішення Апеляційного комітету УАФ про довічне відсторонення Севідова від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом (адміністративної, спортивної тощо).

Упродовж своєї кар'єри Севідов тренував багато українських клубів, серед яких: "Металург" Донецьк, "Говерла", "Карпати", "Металіст", "Маріуполь" (раніше – "Іллічівець"), а також молдавський "Зімбру" та болгарська "Верея".

Його останнім місцем роботи був закарпатський "Минай", де він до літа 2021 року обіймав посаду тренера-консультанта.

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