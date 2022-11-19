Розплата за довгий язик: "Манчестер Юнайтед" планує розірвати контракт з Роналду та може піти до суду

Нещодавно португалець дав скандальне інтерв'ю, в якому жорстко розкритикував клуб і головного тренера.

"Манчестер Юнайтед" збирається достроково розірвати контракт із зірковим форвардом Кріштіану Роналду після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Як повідомляє ESPN, до такого рішення в клубі прийшли після виходу другої частини інтерв'ю Роналду журналісту Пірсу Моргану.

Після виходу інтерв'ю МЮ найняв юристів, які вивчатимуть можливість достроково припинити співпрацю з п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча".

Під час зустрічі цього тижня керманич "червоних дияволів" Ерік тен Гаґ повідомив керівництву клубу, що не хоче бачити португальського нападника в команді після його повернення з чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Також юристи МЮ досліджують можливість судового позову проти Роналду через можливе порушення умов контракту. Додамо, що чинна угода Кріштіану з клубом розрахована до червня 2023 року.

У п'ятницю, 18 листопада, "Манчестер Юнайтед" виступив з офіційною заявою щодо скандального інтерв'ю Роналду.

"Манчестер Юнайтед сьогодні вранці вжив відповідних заходів у відповідь на нещодавнє інтерв'ю Кріштіану Роналду ЗМІ. Ми не будемо давати подальших коментарів, доки цей процес не завершиться", – йдеться в заяві клубу.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку минулого року. Цього сезону на його рахунку 16 поєдинків за МЮ у всіх турнірах, 3 голи та 2 асисти.

На перерву, пов'язану з проведенням ЧС-2022 "червоні дияволи" пішли на п'ятому місці в АПЛ. Підопічні тен Гаґа мають 26 очок після 14 зіграних матчів.

Читайте також:

Шуфрич та Суркіс покидають Національний олімпійський комітет України після заяви Андрія Шевченка

Кинувся під потяг: легендарний форвард збірної Австрії скоїв самогубство

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів