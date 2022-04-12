Розплата за нацистський жест: російського автогонщика Северюхіна позбавили італійської ліцензії

Подальше покарання для спортсмена визначить Спортивний суд.

Автомобільний клуб Італії (ACI) відкликав ліцензію 15-річного російського гонщика Артема Северюхіна, який продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на етапі юніорського чемпіонату Європи з картингу в Португалії.

"Спортивна рада АСІ ухвалила рішення про негайне відкликання спортивної ліцензії Северюхіна і одночасно передала його до Спортивного суду, щоб він міг оцінити визначення подальших санкцій, що входять до його компетенції.

Цей захід був неминучим, оскільки Северюхін продемонстрував відсутність поваги не лише до універсальних спортивних цінностей, а й до людяності, гідності та співіснування людей", - йдеться в заяві АСІ.

Раніше повідомлялося, що російський автогонщик уже поплатився за свою витівку. Команда Ward Racing, яку Северюхін представляв на турнірі, негайно розірвала з ним контракт. А Міжнародна автомобільна федерація почала розслідування у справі росіянина.

Сам Северюхін спробував виправдатися за свій безглуздий вчинок, але вийшло в нього це відверто награно і жалюгідно. Росіянин просто зачитав заздалегідь написаний йому текст, у такий спосіб намагаючись "відбілитися" від гучного скандалу.

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