Розплата за переможний асист: фанати "Евертона" жбурнули пляшкою в попередника Миколенка (відео)

Люка Дінь ледь не постраждав від дій уболівальників своєї колишньої команди.

Захисник "Астон Вілли" Люка Дінь потрапив у неприємний епізод під час матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Евертона".

28-річний французький футболіст, який цієї зими перебрався до бірмінгемців зі стану "ірисок", вийшов у стартовому складі на поєдинок проти своєї колишньої команди.

У компенсований до першого тайму час Дінь відзначився гольовою передачею. Після цього одразу послідувала розплата від шанувальників "мерсисайдців" - вони з трибун кинули в гравця майже повною пляшкою з водою. На щастя, Люка не постраждав і продовжив зустріч.

Bottle from crowd hits Cash & Digne.



Utterly Disgraceful pic.twitter.com/FXOlGYgHi8 — Rodger Armstrong (@rodgerarmstrong) January 22, 2022

Still not acceptable and needs chucking but bottle doesn’t hit either Cash or Digne. pic.twitter.com/BdEojk1vCR — Thomas Watson (@Wattoefc) January 22, 2022

Поєдинок завершився мінімальною перемогою команди Стівена Джеррарда - 1:0. Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко пропустив цю зустріч. За інформацією ЗМІ, причиною цьому стала травма спини.

Зазначимо, що саме Дінь до придбання Миколенка був основним на позиції лівого захисника в "Евертоні", але після конфлікту з колишнім тренером "ірисок" Рафаелем Бенітесом француз був проданий до "Астон Вілли".

Після цього матчу "Астон Вілла" набрала 26 очок і тепер посідає 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" знаходиться на 16 позиції.

У наступному турі команда Миколенка зустрінеться з "Ньюкаслом". Матч відбудеться 8 лютого.

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