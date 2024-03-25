Розплата за підтримку Лукашенка: білоруську тенісистку Соболенко не допустили до Олімпіади-2024

Також на Іграх у Парижі не виступить експерша ракетка світу Вікторія Азаренко.

Другій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко заборонили зіграти на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Як повідомляє Tennis Up to Date, Соболенко опинилася поза списком учасниць майбутньої Олімпіади через свої зв'язки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

На пресконференціях Аріна відмовлялася відповідати на запитання про підписаний нею 2020 року лист на підтримку Лукашенка, а також ніяк не коментувала їхні стосунки й не засуджувала війну в Україні

Також на тенісному турнірі ОІ-2024 не зіграє експерша ракетка світу з Білорусі Вікторія Азарєнко. Причини її відсутності не повідомляються.

Зазначається, що у Парижі зможуть виступити лише кілька тенісистів із країн-агресорок, зокрема росіяни Данило Медведєв, Андрій Рубльов та Дар'я Касаткіна. Вони гратимуть на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила росіян і білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Дозвіл змагатися на Олімпіаді та Паралімпіаді отримають лише ті тенісисти з країн-агресорок, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року. Паралімпійські ігри у французькій столиці триватимуть від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

Читайте також:

Довела до істерики: Соболенко розтрощила ракетку після поразки від Калініної в Маямі (відео)

Світоліна програла експершій ракетці світу в стартовому матчі на турнірі в Маямі (відео)

Гучна сенсація: Калініна вибила другу ракетку світу білоруску Соболенко з турніру в Маямі