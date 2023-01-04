Розплата за підтримку московських попів: Ломаченка внесли до реєстру зрадників України

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко внесений до списку держзрадників, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Як повідомляє сайт chesno.org, підставою для внесення боксера до реєстру стала його нещодавня скандальна публікація в соцмережах з проповіддю митрополита УПЦ Московського патріархату Лонгіна.

У ній Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона "розпочала війну проти бога, церкви господньої та українського народу". Це є одним із ключових наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

"Публічність накладає певні соціальні зобов'язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди", – прокоментувала ситуацію лідерка "Руху ЧЕСНО" Віта Думанська.

Додамо, що серед спортсменів, які раніше були внесені до Реєстру держзрадників, також є колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук. Від початку збройної агресії Росії проти України він ніяк не засудив дії окупантів і продовжив працювати в тренерському штабі санкт-петербурзького "Зеніта".

Нагадаємо, незважаючи на шквал обурення свої підписників після першого відео зі священником Московського патріархату, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне.

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