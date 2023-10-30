Розплата за поцілунок: ФІФА дискваліфікувала експрезидента Федерації футболу Іспанії Рубіалеса

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на три роки відсторонила від футболу колишнього очільника Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса за те, що він після перемоги своєї збірної на жіночому чемпіонаті світу-2023 поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо.

Як повідомляється на офіційному сайті ФІФА, 46-річний функціонер отримав покарання через порушення статті 13 дисциплінарного протоколу – "Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри".

Рубіалеса вже сповістили про його відсторонення. Тепер чиновник має 10 днів, щоб запросити пояснення, також у нього є право на апеляцію.

Наприкінці серпня ФІФА тимчасово усунула Рубіалеса від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, на національному та міжнародному рівнях на 90 днів – до завершення дисциплінарного провадження, відкритого проти нього 24 серпня.

На тлі гучного скандалу Рубіалес у вересні пішов у відставку з посади керівника іспанської футбольної федерації, яку він обіймав від травня 2018 року. Також він залишив посаду віцепрезидента виконавчого комітету УЄФА.

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