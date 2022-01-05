Розплата за помилки молодості: бійця ММА зняли з поєдинку через татуювання з Гітлером

Розплата за помилки молодості: бійця ММА зняли з поєдинку через татуювання з Гітлером

Спортсмена звільнили з промоушена за декілька годин до початку бою.

Чеський промоушен змішаних єдиноборств Oktagon MMA розірвав контракт із бійцем Радеком Рушалом перед самим його поєдинком із Ніколасом Криваком.

Причиною такого рішення стали татуювання на тілі чеського спортсмена. Під час церемонії зважування організатори помітили портрет Адольфа Гітлера на внутрішньому боці руки бійця, а на грудях - череп у кашкеті офіцера СС.

В інтерв'ю порталу Extra чеський боєць попросив вибачення за татуювання, які зробив ще в молодості, та пообіцяв звести їх.

"Я виріс у проблемному суспільстві людей, які зробили мені ці татуювання. У той час я не знав, що мені робити з життям, я був молодий, і ці татуювання стали дурним рішенням. Пізніше я почав займатися бойовими мистецтвами, що привело мене до зовсім іншого життя і світогляду. Я шкодую про свої татуювання та поступово їх всі видалю", - заявив Рушал.

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