Розплата за російські гроші: польський футболіст не поїде в складі збірної на ЧС-2022

Розплата за російські гроші: польський футболіст не поїде в складі збірної на ЧС-2022

Польський захисник московського "Спартака" Мацей Рибус не потрапить до складу національної команди на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться 21 листопада - 18 грудня в Катарі.

У червні заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач жорстко розкритикував Рибуса, який продовжує грати в чемпіонаті Росії, незважаючи на повномасштабне військове вторгнення РФ до України. Пшидач присоромив 32-річного футболіста і закликав більше не викликати його до національної збірної.

До побажань польського МЗС дослухався головний тренер "Кадри" Чеслав Міхневич. Він повідомив, що Рибус не вирушить з командою на Чемпіонат світу-2022.

Також Мацей не буде викликаний на вересневий збір польської команди. Причиною такого рішення тренер назвав "поточну клубну ситуацію" футболіста московського "Спартака".

Влітку 2022 року Рибус на правах вільного агента перейшов до московського "Спартака". Попереднім його клубом був московський "Локомотив".

Рибус виступає в чемпіонаті Росії від 2012 року (за виключенням сезону-2016/17, який він провів у "Ліоні"), а чотири роки тому одружився з росіянкою. Своє рішення залишитися в країні-агресорці, незважаючи на війну, він аргументував "благом сім'ї". Натомість низка польських спортсменів розірвали свої контракти російськими командами через війну в Україні.

За збірну Польщі Рибус дебютував 2009 року. На його рахунку 66 матчів у футболці національної команди.

На ЧС-2022 збірна Польщі зіграє в групі С, де її суперниками будуть Аргентина, Саудівська Аравія та Мексика.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що екскапітан збірної Росії з футболу засудив вторгнення до України.

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