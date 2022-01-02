Розплата за скандальне інтерв'ю: "Челсі" не включив 115-мільйонну зірку до заявки на гру з "Ліверпулем"

Розплата за скандальне інтерв'ю: "Челсі" не включив 115-мільйонну зірку до заявки на гру з "Ліверпулем"

Раніше бельгійський форвард заявив, що хотів би повернутися до "Інтера".

Нападник "Челсі" Ромелу Лукаку не потрапив до заявки лондонського клубу на матч 21-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Ліверпулем".

Як повідомляє Sky Sports, це пов'язано з нещодавнім резонансним інтерв'ю 28-річного бельгійця, в якому він зізнався, що розчарований своїм становищем в англійському клубі і хотів би повернутися до міланського "Інтера" в майбутньому.

Головний тренер "аристократів" Томас Тухель залишився незадоволений висловлюваннями Лукаку та пообіцяв розібратися у ситуації. Німецький спеціаліст планує провести зустріч з форвардом, аби все роз'яснити.

Поки ж Тухель вирішив не включати бельгійця до заявки команди на матч із "мерсисайдцями".

Минулого літа Лукаку перебрався з "Інтера" до "Челсі" за 115 мільйонів євро. У поточному сезоні Ромелу провів 13 поєдинків у футболці "синих" в АПЛ, відличившись 5 голами.

Поєдинок "Челсі" - "Ліверпуль" відбудеться в неділю, 2 січня, на "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок матчу - о 18:30 за київським часом.

Наразі "червоні" з 41 балом посідають третє місце в АПЛ. Команда Клоппа відстає від лідера чемпіонату, "Манчестер Сіті", вже на 12 пунктів, але збергіає дві гри в запасі.

"Челсі йде другим і випереджає "мерсисайдців" на один бал. Підопічні Томаса Тухеля провели на один поєдинок більше від "Ліверпуля".

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