Розплата за зраду: фанати збірної України в Кардіффі витирали ноги об футболку Тимощука (відео)

Розплата за зраду: фанати збірної України в Кардіффі витирали ноги об футболку Тимощука (відео)

Українські уболівальники вкотре показали, як вони ставляться до колишнього капітана національної команди Анатолія Тимощука, який продовжує працювати в Росії.

Перед фінальним матчем плейоф відбору на ЧС-2022 проти Уельсу фанати збірної України в Кардіффі перетворили ігрову футболку Тимощука на ганчірку для витирання ніг.

Уболівальники "синьо-жовтих" кинули футболку Тимощука на землю та пропонували перехожим "вшанувати" Анатолія, витерши об неї ноги. Зазначимо, що зробити це знайшлося чимало охочих.

"Витирайте ноги об цього покидька, який кинув нашу команду. Це лайно, яке працює на "Газпром". "Газпром" ніколи не буде з українськими прізвищами", - говорить голос за кадром.

A Tymoshchuk shirt get the door mat treatment in Cardiff today pic.twitter.com/dlbWXreE9n — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022

Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України (144). Проте 11 березня Анатолія офіційно викреслили з історії українського футболу, позбавивши всіх титулів, нагород, почесних звань і тренерської ліцензії.

Від початку збройної агресії Росії проти України Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а також продовжив працювати в санкт-петербурзькому "Зеніті". Своєю чергою, батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022, адже поступилася Уельсу з рахунком 0:1.

Уже в середу, 8 червня, "синьо-жовті" проведуть свій стартовий поєдинок у Лізі націй-2022/23 проти Ірландії. Зустріч у Дубліні розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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