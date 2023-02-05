Розпочав з перемоги: Циганков дебютував за "Жирону" в матчі чемпіонату Іспанії

Український півзахисник Віктор Циганков дебютував за "Жирону" в домашньому поєдинку 20-го туру іспанської Ла Ліги проти "Валенсії", який завершився перемогою господарів з рахунком 1:0 .

Втретє поспіль після свого трансферу з київського "Динамо" 25-річний українець розпочав зустріч на лавці для запасних. Але якщо у попередніх двох матчах він так і не вийшов на поле, то цього разу з'явився на заміну.

Циганков вступив у гру на 78-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди, вийшовши замість Алейкса Гарсії. Українець взяв участь у кількох небезпечних атаках "біло-червоних", але до кінця поєдинку рахунок не змінився.

Зазначимо, що автором єдиного гола в цьому протистоянні на 63-й хвилині став Борха Гарсія.

Огляд матчу

Після перемоги "Жирона" (24 очки) піднялася на 11-те місце у Ла Лізі, віддалившись від зони вильоту. "Валенсія" з 20 балами залишилася на 16-й сходинці.

У наступному турі команда Циганкова 10 лютого зіграє на виїзді з "Кадісом". Днем пізніше "кажани" приймуть "Атлетик" Більбао.

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