Розпочав з перемоги: Усик дебютував у професійному футболі (фото)

Боксер вийшов на заміну в другому таймі.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик нарешті дебютував у професійному футболі.

35-річний боксер зіграв за житомирське "Полісся" в матчі з рівненським "Вересом" на виставковому турнірі Winter Cup 2022 у Туреччині. Усик з'явився на заміну на 77-й хвилині зустрічі, коли рахунок був 2:1 на користь його команди.

Перед цим Олександр на бровці побоксував з тінню, а з виходом на газон перехрестився. Зазначимо, що грав Усик під 17-м номером.

Після появи Усика рахунок матчу не змінився. "Полісся" втримало перемогу - 2:1.

Зазначимо, що через негоду в Туреччині старт Winter Cup 2022 було перенесено з четверга на п'ятницю, 4 лютого.

Winter Cup-2022 триватиме в турецькому Белеку до 12 лютого. Участь у товариському турнірі візьмуть два клуби УПЛ - "Верес", "Чорноморець" і дві команди Першої ліги - "Полісся" та "Металіст".

Згідно з регламентом, кожна команда зіграє з кожною по одному матчу.

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