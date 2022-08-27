Розпочне та завершить з "Фенербахче": став відомий календар "Динамо" у Лізі Європи

Визначився календар матчів "Динамо" у груповому етапу Ліги Європи. У першому та останньому турах кияни зіграють проти "Фенербахче".

"Динамо" дізналось календар матчів у груповому етапі Ліги Європи сезону 2022/23.

Підопічні Мірчі Луческу стартують у другому за силою євротурнірі поєдинком проти "Фенербачхе". Перший матч відбудеться у Стамбулі 8 вересня. У останньому турі "біло-сині" також зустрінуться з турецьким грандом. Поєдинок відбудеться 3 листопада

Розклад матчів:

1-й тур. 8 вересня, 19:45

"Фенербахче" — "Динамо"

2-й тур. 15 вересня, 22:00

"Динамо" — АЕК

3-й тур. 6 жовтня, 22:00

"Ренн" — "Динамо"

4-й тур. 13 жовтня, 19:45

"Динамо" — "Ренн"

5-й тур. 27 жовтня, 19:45

АЕК Лімасол — "Динамо"

6-й тур. 3 листопада, 22:00

"Динамо" — "Фенербахче"

Нагадаємо, що "Динамо" мало шанс зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів, проте підопічні Мірчі Луческу поступилися португальській "Бенфіці" в плейоф (0:2, 0:3).

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах цього турніру.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада. Фінал турніру відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

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