"Розповіла, як здаватися в полон": олімпійська призерка боїться, що її батька мобілізують у "ДНР"

Володарка "бронзи" Токіо-2020 Аліна Шинкаренко зробила відверте зізнання.

Українська синхроністка Аліна Шинкаренко побоюється, що російські окупанти можуть змусити її тата воювати проти своєї батьківщини.

Про це вона заявила в інтерв'ю Tribuna.com.

Бронзова медалістка Олімпіади-2020 в Токіо розповіла, що народилася в Донецьку, де зараз продовжує проживати її сім'я. Спортсменка поділилася деталями мобілізації в так званій "ДНР" і зізналася, що навіть відправила батьку інструкцію, як здаватися в полон, якщо загарбники заберуть його на війну з українцями.

"Я зараз дуже боюсь за своїх батьків. У мене брат з інвалідністю. Мама постійно з ним і не може працювати. Працює лише тато. А там людей просто з вулиць забирають. Я боюся, що в мене тата мобілізують. Тато щодня на свій страх і ризик рано-вранці і пізно ввечері намагається вийти на роботу, щоб якось прогодувати сім'ю. Я з ними щодня спілкуюся. Тато каже: "Нещодавно забрали людину з протезом". Хотіли відправити з протезом на війну. Забрали людину з астмою. Їм байдуже.

Вони просто беруть і зупиняють автобуси на вулицях, звідти забирають чоловіків та виводять. Потім одягають у форму та відправляють до Харкова на передову. Це жахливо. Я щодня за нього боюсь. Не за себе, що мені до хати щось прилетить. Навіть відправила татові інструкцію, як здаватися, якщо не дай боже його заберуть. Кажу: "Тату - ось інструкція, ти здавайся і я тебе тут заберу".

Без нього мама із братом залишаться без грошей. Якби тато сидів удома і я б їм скинула грошей, то вони їм там не потрібні. Там немає банківської системи. За 8 років там не спромоглися навіть зробити банківську систему, щоб люди могли розплачуватися картками в магазині. Там тільки готівка та рублі", - сказала Шинкаренко.

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