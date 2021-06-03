Розправилася з американкою: Світоліна пробилася до 1/16 фіналу Ролан Гаррос

Шоста ракетка світу обіграла суперницю у двох сетах.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до третього кола Roland Garros, обігравши 20-річну американку Енн Лі (75-й номер світового рейтингу).

Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин і завершився у двох сетах. У першій партії українка розгромила суперницю, не віддавши їй жодного гейму - 6:0. У другому сеті Лі вдалося нав'язати боротьбу 6-й ракетці світу, але Еліна змогла відігратися з 0:3 і виграти партію і матч - 6:4.

В 1/16 фіналу Світоліна буде протистояти найсильнішій у парі між росіянкою Катериною Александровою (34-й номер світового рейтингу) і чешкою Барборою Крейчіковою (33-й номер рейтингу WTA).

Найкращим результатом Еліни на Roland Garros є вихід до 1/4 фіналу (2015, 2017, 2020 роки).

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у матчі першого кола Світоліна обіграла 17-річну француженку.

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