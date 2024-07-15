Розридався через травму: Мессі не стримав емоцій під час фіналу Кубка Америки-2024 (відео)

Через пошкодження Лео був змушений залишити поле у другому таймі фінального матчу проти Колумбії.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав травму в фінальному матчі Кубка Америки-2024 проти Колумбії, після чого не стримав емоцій і розплакався.

Мессі вийшов на поле у ​​стартовому складі, але не зумів дограти поєдинок до кінця. Лео зазнав пошкодження на 36-й хвилині зустрічі, зіткнувшись із захисником колумбійців Сантьяго Арьясом.

Незважаючи на це, 37-річний футболіст продовжив гру. Мессі двічі падав на газон і просив допомоги лікарів, однак у другому таймі все ж був змушений достроково залишити поле. На 66-й хвилині Ліонель через травму був замінений і залишив поле зі сльозами на обличчі, а потім продовжив ридати на лавці для запасних.

Son lágrimas de líder, Leo pic.twitter.com/5XUSSYUVXg — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024

Наприкінці поєдинку у трансляції показали, який вигляд має нога Мессі після пошкодження. Гомілкостоп гравця сильно розпух.

The swelling of Messi's ankle pic.twitter.com/M3cgzIpyf6 — ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2024

Утім, це не завадило капітану "альбіселесте" повернутися на поле під час церемонії нагородження. Аргентина в екстратаймах вирвала перемогу над Колумбією (1:0) та виграла Кубок Америки-2024. Саме Мессі першим підняв над головою завойований трофей.

Після завершення матчу головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував емоції Мессі.

"У Лео є дещо таке, що варто було б мати кожному. Він – найкращий в історії, і навіть з набряклим гомілкостопом він не хотів йти з поля. Не тому, що він егоїст, а через те, що не хотів підводити своїх партнерів. Він народжений бути на полі", – цитує коуча аргентинців The Athletic.

Зазначимо, що про рівень важкості травми Мессі та терміни його відновлення стане відомо пізніше.

Раніше сам Лео заявляв, що Кубок Америки-2024 стане останнім у його кар'єрі. Водночас, восьмиразовий володар "Золотого м'яча" ще не визначився, чи виступатиме у складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2026 року.

Аргентина стала абсолютним рекордсменом за кількістю виграних трофеїв на Кубку Америки. Тепер у доробку "альбіселесте" 16 таких титулів, що на один більше, ніж має Уругвай. Топ-3 замикає Бразилія з 9 перемогами.

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