Розрив Ікарді та Ванди Нари: ЗМІ розсекретили ім'я звабливої коханки зіркового футболіста (фото)

Деталі гучного любовного скандалу.

16 жовтня стало відомо, що одна з найбільш епатажних пар світового футболу близька до розлучення. Дружина нападника французького ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара у себе в Instagram звинуватила чоловіка в подружній зраді.

За інформацією низки ЗМІ, серед яких і авторитетне видання La Gazzetta dello Sport, причиною розставання Мауро та Ванди є аргентинська модель, акторка і співачка Євгенія Суарес. Красуня більш відома під псевдонімом "Чайна".

Суарес тісно пов'язана зі східною культурою - її бабуся за материнською лінією має японське походження, а частина родина досі живе в Японії.

Руйнувати сім'ї для Євгенії не в новинку. У 2015 році вона потрапила у подібну історію в Аргентині, коли стала причиною розставання актора Бенджаміна Вікуньї з моделлю Кароліною Ардохайн, які перебували у стосунках 10 років і мали четверо дітей.

Чайна і Вікунья розійшлися в серпні цього року, в них є дві спільні дитини. До цього Суарес зустрічалася з актором Ніколасом Кабре, якому також народила доньку.

До минулої ночі 34-річна Ванда була підписана на 29-річну Суарес, а потім відписалася і видалила останній коментар на її сторінці.

В Instagram Суарес має понад 5 мільйонів підписників. Вона регулярно тішить шанувальників яскравими фото з роботи та відпочинку.

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

Додамо, що Ікарді пропустив ранкове тренування ПСЖ 17 жовтня. За інформацією L'Equipe, на нього сильно вплинуло звинувачення з боку дружини в зраді. Сама Ванда Нара у той же день залишила Париж разом з дітьми.

Нара й Ікарді одружилися 27 травня 2014 року. Ванда пішла до Мауро від іншого футболіста - Максі Лопеса .

. Від першого шлюбу у ексмоделі залишилося троє синів. Нинішньому чоловікові Нара народила двох дочок.

У 2015 році Ікарді звільнив свого агента, функції якого після цього стала виконувати його дружина.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

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