Розриває навіть на зборах: Голанд дублем допоміг "Манчестер Сіті" оформити яскравий камбек (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли програвала з різницею у два м'ячі, але переламала перебіг гри.

"Манчестер Сіті" здобув видовищну перемогу над японським клубом "Йокогама Марінос" у товариському матчі, який відбувся 23 липня в Токіо. Зустріч завершилася з рахунком 3:5 .

Підопічні Хосепа Гвардіоли двічі пропустили в середині першого тайму – відзначилися Андерсон Лопес і Кен Мацубара. Проте ще до перерви "небесно-блакитні" відповіли голами Джона Стоунса та Хуліана Альвареса.

У перерві на поле вийшов головний бомбардир "городян" Ерлінг Голанд. У другому таймі норвежець зумів оформити дубль, чим допоміг своїй команді перемогти.

Ще один гол у складі "Манчестер Сіті" забив Родрі. За японський колектив відзначився Кента Іннуе, але це не врятувало господарів від поразки.

Огляд матчу

Для "Манчестер Сіті" це був перший матч після виходу з відпустки. Далі у "городян" заплановані контрольні поєдинки проти мюнхенської "Баварії" (26 липня) та мадридського "Атлетіко" (30 липня).

Новий сезон команда Гвардіоли розпочне 6 серпня матчем за Суперкубок Англії з "Арсеналом".

У першому турі АПЛ-2023/24 "небесно-блакитні" 11 серпня завітають у гості до новачка елітного дивізіону – "Бернлі".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Манчестер Сіті" оформив требл. "Городяни" стали чемпіонами АПЛ, здобули Кубок Англії та тріумфували в Лізі чемпіонів.

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