Розрядив гармату: український футболіст забив переможний гол на останніх секундах у Кубку Польщі (відео)

Владислав Кочергін ефектним ударом вивів свою команду до 1/8 фіналу національного кубка.
Український півзахисник "Ракува" Владислав Кочергін став героєм матчу 1/16 фіналу Кубка Польщі проти "Заглембе".
Ексгравець дніпровського "Дніпра" та луганської "Зорі" вирвав для своєї команди перемогу на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині. Потужним ударом з-за меж штрафного майданчика Кочергін відправив м'яч точно в кут воріт суперника.
Поєдинок завершився мінімальною звитягою команди українця - 0:1.
Таким чином, "Ракув" пробився в 1/8 фіналу Кубка Польщі. Наступний суперник команди Кочергіна стане відомий після жеребкування.
- Загалом в активі 26-річного українського хавбека 21 матч у поточному сезоні, п'ять голів та одна результативна передача.
- У чемпіонаті Польщі команда Кочергіна лідирує в турнірній таблиці, набравши 29 очок після 13 турів.
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