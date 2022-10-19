Розрядив гармату: український футболіст забив переможний гол на останніх секундах у Кубку Польщі (відео)

Владислав Кочергін ефектним ударом вивів свою команду до 1/8 фіналу національного кубка.

Український півзахисник "Ракува" Владислав Кочергін став героєм матчу 1/16 фіналу Кубка Польщі проти "Заглембе".

Ексгравець дніпровського "Дніпра" та луганської "Зорі" вирвав для своєї команди перемогу на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині. Потужним ударом з-за меж штрафного майданчика Кочергін відправив м'яч точно в кут воріт суперника.

Поєдинок завершився мінімальною звитягою команди українця - 0:1.

Таким чином, "Ракув" пробився в 1/8 фіналу Кубка Польщі. Наступний суперник команди Кочергіна стане відомий після жеребкування.

Загалом в активі 26-річного українського хавбека 21 матч у поточному сезоні, п'ять голів та одна результативна передача.

У чемпіонаті Польщі команда Кочергіна лідирує в турнірній таблиці, набравши 29 очок після 13 турів.

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