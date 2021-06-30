Розсекретив вказівку Шевченка: герой матчу Швеція - Україна висловився про свій вирішальний гол

Артем Довбик зізнався, що говорив йому керманич "синьо-жовтих" перед тим, як випустити на заміну.

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував перемогу над Швецією (2:1) в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

24-річний форвард став автором вирішального м'яча у поєдинку. Він вийшов на заміну на початку другого екстратайму і коли здавалося, що справа дійде до серії пенальті, ударом головою замкнув навіс Олександра Зінченка.

- Усвідомлюєш, що ти - герой матчу?

- Чесно, поки ні. Всі ходять, тільки про це і говорять. Зараз тільки починаю оговтуватися.

- Твій перший гол за збірну - і одразу вирішальний.

- Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався.

- Що саме говорив Шевченко перед виходом на заміну?

- Шевченко сказав, щоб я завжди перебував у штрафному і чекав свій момент, шанс, намагався чіплятися за всі м'ячі, бути на вістрі, чекати моменту.

- Зможеш сьогодні заснути?

- Напевно ні. Зараз ще і на допінг піду. Ніч, напевно, буде довга.

- Як взагалі усвідомлювати, що Україна в 1/4 фіналу і ти причетний до цього?

- Це неймовірно. Думаю, це перемога для всієї країни. Для нас в такий важкий час це дуже важлива перемога в плані емоцій. Нас, напевно, зараз весь світ знатиме. Думаю, це дуже важливо", - сказав Довбик в ефірі "Футбол 1".

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Фантастичний успіх: збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

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