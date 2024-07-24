"Розуміли, проти кого граємо": футболісти "Динамо" висловилися про гучну перемогу над "Партизаном"

Підопічні Олександра Шовковського забили шість голів у ворота серського клубу, який нещодавно їздив на турнір до Москви.

У вівторок, 23 липня, київське "Динамо" знищило белградський "Партизан" ( 6:2 ) у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Після завершення поєдинку емоціями від перемоги над віцечемпіоном Сербії поділився півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв.

"Емоції вщухли одразу після фінального свистка. Готувалися до цієї гри, розуміли, проти кого граємо, що ця країна й цей клуб підтримують війну в Україні. Думаю, вболівальники і на стадіоні, і біля екранів телевізорів бачили, з якими емоціями ми вийшли на поле. І навіть забивши три-чотири м'ячі, ми не зупинялися, тиснули, хотіли подарувати хоч трохи позитивних емоцій усім уболівальникам, усім нашим Захисникам.

Ми провели хороші збори, плюс хороший подразник – команда із Сербії. Скажу за себе, що я на поле виходив дуже злим. Усе одно було, хто заб'є, адже в нас було завдання виграти будь-якою ціною. Якби ще не пропустили, було б узагалі чудово, а так – є над чим працювати.

Загалом, гра нам давалася, навіть незважаючи на цей безглуздий пенальті, який заробили у свої ворота. Але в нас і до цього були моменти, я пробивав, зокрема, ми тиснули. І в цей момент я взагалі не сумнівався ні в собі, ні в команді, що нам вдасться відігратися. Коли ми забили перший м'яч, суперник "поплив", а в нас Ярмоленко завів команду, щоб ми продовжували тиснути й добивати їх. Вдалося забити ще до перерви.

У другому таймі дозволили "Партизану" більше володіти м'ячем, але все одно продовжували забивати – звідси й такий результат. Попереду ще матч-відповідь, і хочеться сказати ще більше зараз, але це вже буде після гри в Белграді", – цитує Кабаєва офіційний сайт "Динамо".

Також перемогу над "Партизаном" прокоментував хавбек киян Володимир Бражко.

"Звичайно, емоції ще присутні, адже всі розуміли, проти кого ми граємо. Потрібна була перемога, хотіли забити якомога більше, щоб мати перевагу перед матчем-відповіддю. Вважаю, зіграли дуже добре, але водночас могли й не пропускати два м'ячі – там пенальті, там метушня у штрафному майданчику... Будемо працювати, щоб у другому матчі зіграти "на нуль".

Загалом, були впевнені в собі. Так, неприємно було пропускати з пенальті, але відчував, що ми дотиснемо, заб'ємо. Пішли момент за моментом, могли й більше забивати. Утім, вважаю, зіграли добре, й будемо працювати, щоб не пропускати.

Насправді, була дуже хороша атмосфера. Дякую вболівальникам, що прийшли підтримати нас. Також відчували заряд від кожного вболівальника, хто не зміг прийти на стадіон та вболівав перед екраном телевізора. Звичайно, концентрація була на грі, але вболівальники змушували нас бігти уперед, і це дуже відчувалося.

Проти цього суперника хотілося забити якомога більше й здобути перемогу для кожного українця", – наводить слова Бражка офіційний сайт "Динамо".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед матчем з "Партизаном" через участь сербського клубу у товариському турнірі в Москві на початку липня цього року. Також перед початком гри футболісти киян не потисли руки гравцям белградців.

Огляд матчу "Динамо" – "Партизан"

Матч-відповідь між "Динамо" та "Партизаном" відбудеться у середу, 31 липня, у Белграді. Початок – о 21:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

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