"Розумів, що мені не так важко, як хлопцям на передовій": Усик - про переламний момент у бою з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів про найскладніший період, який йому довелося пройти в реванші з британцем Ентоні Джошуа.

Український боксер пригадав дев'ятий раунд поєдинку, коли Джошуа чинив неймовірний тиск на свого суперника. Утім, Олександр зумів вистояти та переконливо забрав фінальні раунди, а з ними і підсумкову перемогу.

У цьому кримчанину допомогла зокрема й підтримка військових ЗСУ, з якими він неодноразово спілкувався до та після бою.

"Я знаю, що хлопці на передовій дивилися бій. Вони надсилали відео мені, а я їм. Знаю, що багато хлопців підтримували. Це наша спільна перемога, тож думаю, що я всіх людей підбадьорив.

Не думаю, що хтось із боксерів буде пропускати удари, щоб дати вимахатися. Це бокс. Іноді і тобі прилітає, десь починаєш "плавати" конкретно. У 9-му раунді я відчув сильний тиск і побачив в очах Джошуа: "Ну все, зараз я цього сніжка з'їм".

Але я розумів, що не можна здаватися, не можна зупинятися. Я розумів, що мені не так важко, як деяким хлопцям на передовій. Після 9 раунду я запитав: "Який раунд?". Кажу тренеру: "Починати?". Він каже: "Починай". Ентоні дуже сильно вимахався перед цим. Добре, що все так сталося", - сказав Усик на пресконференції в Києві.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

"Він український був, є і буде": Усик непохитно висловив свою позицію щодо Криму (відео)

"Нічим мене не здивував": Усик поділився враженнями від реваншу з Джошуа та назвав дві умови для трилогії з британцем

"Не знаємо, що в голові у Тайсона": Усик розповів про організацію бою за "абсолюта"