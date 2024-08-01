"Розумію, що живу один раз". Костюк станцювала на корті під час чвертьфіналу Олімпіади-2024 (відео)

Українська тенісистка Марта Костюк дала коментар після надзвичайно виснажливого чвертьфінального матчу Олімпійських ігор-2024 проти хорватки Донни Векич, у якому зазнала поразки та не зуміла вийти до півфіналу.

Зокрема 22-річна українка розповіла про яскравий момент перед початком вирішального третього сету, коли вирішила станцювати на корті під музику, яка лунала на арені.

Цікаво, що ще під час першої партії емоції Марти були геть протилежними: гра не складалася й на її обличчі почали з'являтися сльози.

"Давайте чесно: ми граємо тенісний матч і зненацька за рахунку 3:2 увесь стадіон починає верещати. Дивлюся на суддю, запитую, що сталося, він каже, що виграли "золото". Не знаю, що це було. І потім я сиділа на переході, коли виграла другий сет, дивилася на всіх цих людей, зрозуміла, що перебуваю посеред свята всього світу, у цій спортивної єдності. Що це справді свято, раз на чотири роки, буває досить рідко. І я пишаюся, що є частиною цього свята, що можу представляти свою країну. А потім була весела музика – розумію, що живу один раз і проживала цей момент", – сказала Марта в коментарі для Суспільне Спорт.

Також Костюк поділилася емоціями від вильоту з Олімпіади в Парижі, яка стала дебютною в її кар'єрі.

"Трішки боляче було після матчу, але я вже нічого не можу змінити. В ідеалі до поразок треба ставитися так само, як і до перемог. Ця поразка багато чому навчила. Я була не в найкращій формі, не могла подати через різні причини. І те, що змогла протриматися до такого рахунку і до такого матчу – можу лише пишатися собою. Бо ніхто не знає, у якому стані я була, що у мене боліло чи ні. Це спорт, на жаль, Олімпіада раз на чотири роки. Дуже хочу зіграти наступну Олімпіаду, сподіваюся взяти там медаль, але не цього року.

Що змінилося у другому сеті? Не знаю. У мене є здогадки, оскільки я грала за неймовірної спеки, мені треба було піднімати натягування моєї ракетки. У чвертьфіналі ж ми грали ввечері, і мені всі ракетки натягнули дуже жорстко, хоча я просила м'якше. Коли я вийшла на корт, я не могла відчути м'яч, бо струни були дуже жорсткими. Під час матчу я віддала ракетки на перетягування, мені їх повернули не так швидко, як думала. У першому сеті зробила все, що могла, у другому сеті шукала свою гру як могла і переламала її перебіг.

Чим відрізнялися поразки від Векич на Roland Garros-2024 та Олімпіаді? Вони були зовсім різні, я була у різних ментальних станах. На Roland Garros я була дуже втомлена від дуже напруженого початку сезону. Намагалася себе зібрати по шматках, в мене не дуже виходило. Почала матч я приблизно так само, як і два місяці тому, але найголовніше, що я змогла зібратися, не опустити руки як це було на Roland Garros. У нас була перерва на дощ, і я сказала, що не знаю, як виграю цей матч, не вірю в це. А тут я програла, програвала в другому сеті і все одно робила все, щоб повернутися до гри", – наводить слова українки Суспільне Спорт.

Костюк у тригодинному протистоянні поступилася Векич з рахунком 4:6, 6:2, 6:7. Упродовж поєдинку Марта відіграла чотири матчпойнти та мала власний матчбол на тайбрейку третього сету, але не реалізувала його.

Костюк – єдина українська тенісистка, яка дійшла до чвертьфіналу одиночного розряду ОІ-2024. На старті змагань вона перемогла новозеландку Лулу Сан, у другому колі обіграла француженку Клару Бюрель, а в 1/8 фіналу здобула вольову перемогу над восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції.

Раніше з одиночного розряду Олімпіади-2024 вибули Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, а Ангеліна Калініна знялася перед стартом через хворобу.

А ось у парному тенісному розряді Україна продовжує бути представлена на Іграх у Парижі: сестри Людмила та Надія Кіченок вийшли до чвертьфіналу, де 1 серпня змагатимуться проти іспанок Крістіни Букши та Сари Соррібес-Тормо.

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