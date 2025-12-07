Розв'язка фантастичного сезону: визначився новий чемпіон Формули-1

Ландо Норріс / © Associated Press

Британський пілот команди "Макларен" Ландо Норріс став чемпіоном Формули-1 сезону-2025.

У заключній гонці надзвичайно захопливого сезону, яка відбулася 7 грудня в Абу-Дабі, він фінішував третім, але цього вистачило, щоб втримати перше місце у загальному заліку.

У боротьбі за чемпіонство Ландо всього на два очки (423 проти 421) випередив пілота "Ред Булл" нідерландця Макса Ферстаппена, який виграв гонку в Абу-Дабі.

Третім у загальному заліку став напарник Норріса з "Макларена" Оскар Піастрі (410 очок), який в Абу-Дабі дістався фінішу другим.

Для 26-річного Норріса це перший чемпіонський титул Формули-1 у кар'єрі. Він перервав домінацію Ферстаппена, який ставав чемпіоном чотири рази поспіль – від 2021 до 2024 року.

Також Ландо став першим пілотом "Макларен" від 2008 року, який здобув чемпіонство – тоді це був Льюїс Гемілтон.

Норріс став 35-м гонщиком в історії Формули-1, якому вдалось стати чемпіоном. Рекорд за кількістю титулів належить Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гемілтону – по 7 чемпіонств.

Перемогу в Кубку конструкторів достроково здобув "Макларен" (833 очки), з величезним відривом обійшовши "Мерседес" (469) та "Ред Булл" (451). Команда здобула свій десятий титул в історії та другий поспіль.