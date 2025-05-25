Розв'язка сезону в АПЛ: асисти Миколенка та Забарного, розіграно путівки до Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

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У неділю, 25 травня, відбулися матчі заключного, 38-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Усі десять поєдинків було зіграно в один час. За їхніми підсумками стали відомі володарі усіх путівок до єврокубків від Англії.

Зазначимо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко відзначився асистом у переможному матчі проти "Ньюкасла" (1:0).

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А український оборонець "Борнмута" Ілля Забарний віддав результативну передачу в переможному поєдинку з "Лестером" (2:0).

У підсумку в топ-5 таблиці АПЛ фінішували та путівки до Ліги чемпіонів отримали: "Ліверпуль" (чемпіон), "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Ньюкасл".

Також до Ліги чемпіонів кваліфікувався "Тоттенгем", незважаючи на 17-ту позицію в АПЛ. Сталося це завдяки тому, що "шпори" виграли Лігу Європи, де у фіналі перемогли "Манчестер Юнайтед".

До Ліги Європи за підсумками сезону АПЛ пробилася "Астон Вілла", яка посіла шосту позицію.

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Також у Лізі Європи зіграє "Крістал Пелас" завдяки тому, що став володарем Кубка Англії, де у фіналі сенсаційно переміг "Манчестер Сіті".

До Ліги конференцій відібрався "Ноттінгем", який завершив сезон АПЛ на сьомій позиції.

Нагадаємо, до Чемпіоншипу за підсумками сезону АПЛ-2024/25 вилетіли три найгірші команди – "Іпсвіч", "Лестер" і "Саутгемптон". Їх замінять в еліті англійського футболу "Лідс", "Бернлі" та "Сандерленд".

Підсумкова турнірна таблиця АПЛ

Підсумкова турнірна таблиця АПЛ / © flashscore.ua