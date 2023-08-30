Рублі дорожчі за совість: зірки "Барселони" та інших команд Ла Ліги знялися в рекламі для РФ (відео)

Низка відомих футболістів чемпіонату Іспанії заплямували свою репутацію, знявшись у рекламі для російської стримінгової платформи Okko, яка є офіційним транслятором матчів Ла Ліги у країні-терористці.

У ролику взяли участь Педрі ("Барселона"), Дарко Брашанац, Чімі Авіла (обидва – "Осасуна"), Іско ("Бетіс") і Пепе Рейна ("Вільяреал").

На відео вони називають свої імена та закликають дивитися іспанський чемпіонат на російському сервісі.

Pamiętacie aferę, gdy piłkarze Barcy nagrali podziękowania dla kibiców rosyjskiej TV?



Teraz zrobiła to La Liga. Gwiazdy ligi hiszpańskiej zapraszają do oglądania ich w rosyjskiej telewizji.



La Liga, która co mecz na bandach solidaryzuje się z Ukrainą. pic.twitter.com/rryP2tHUjH — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2023

Зазначимо, що це вже не перший подібний скандал за участю іспанських футболістів. Раніше гравці "Барселони" Алекс Бальде та Серхі Роберто знялися у відеоролику з подякою для російських уболівальників після виграшу Ла Ліги. Вони назвали фанів із РФ "частиною цієї перемоги" та пообіцяли "скоро побачитися" з ними.

Крім того, іспанські клуби не цураються працювати на трансферному ринку з клубами держави-агресорки. Наприклад, "Реал Сосьєдад" у серпні оформив трансфер росіянина Арсена Захаряна з московського "Динамо", а ще один представник Ла Ліги – "Альмерія" – продала серба Срджана Бабича до московського "Спартака".

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