Рублі дорожчі за совість: зірки "Барселони" та інших команд Ла Ліги знялися в рекламі для РФ (відео)

Іспанські клуби продовжують вести бізнес із країною-терористкою.
Низка відомих футболістів чемпіонату Іспанії заплямували свою репутацію, знявшись у рекламі для російської стримінгової платформи Okko, яка є офіційним транслятором матчів Ла Ліги у країні-терористці.
У ролику взяли участь Педрі ("Барселона"), Дарко Брашанац, Чімі Авіла (обидва – "Осасуна"), Іско ("Бетіс") і Пепе Рейна ("Вільяреал").
На відео вони називають свої імена та закликають дивитися іспанський чемпіонат на російському сервісі.
Pamiętacie aferę, gdy piłkarze Barcy nagrali podziękowania dla kibiców rosyjskiej TV?— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2023
Teraz zrobiła to La Liga. Gwiazdy ligi hiszpańskiej zapraszają do oglądania ich w rosyjskiej telewizji.
La Liga, która co mecz na bandach solidaryzuje się z Ukrainą. pic.twitter.com/rryP2tHUjH
Зазначимо, що це вже не перший подібний скандал за участю іспанських футболістів. Раніше гравці "Барселони" Алекс Бальде та Серхі Роберто знялися у відеоролику з подякою для російських уболівальників після виграшу Ла Ліги. Вони назвали фанів із РФ "частиною цієї перемоги" та пообіцяли "скоро побачитися" з ними.
Крім того, іспанські клуби не цураються працювати на трансферному ринку з клубами держави-агресорки. Наприклад, "Реал Сосьєдад" у серпні оформив трансфер росіянина Арсена Захаряна з московського "Динамо", а ще один представник Ла Ліги – "Альмерія" – продала серба Срджана Бабича до московського "Спартака".
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