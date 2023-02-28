"Рух" драматично поступився "Мілану" та не зміг вийти до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА (відео)

Львівський "Рух" зазнав поразки від італійського "Мілана" в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Зустріч у Мілані завершилася з рахунком 1:0.

У першому таймі "жовто-чорні" забили у ворота суперника, але гол було скасовано. На 35-й хвилині Роман Добрянський відправив м'яч у сітку, проте Назар Русяк, який перекривав видимість голкіперу "россонері", перебував в офсайді.

На 85-й хвилині італійська команда забила переможний гол – Кевін Дзеролі головою пробив під поперечину після навісу Адама Бакуна.

У чвертьфіналі "Мілан" зіграє з переможцем пари мадридського "Атлетіко" та бельгійського "Генка", які зустрінуться в середу, 1 березня.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА львів'яни в серії пенальті здолали міланський "Інтер".

Нагадаємо, в плейоф Юнацької ліги УЄФА наша країна була представлена двома клубами. Раніше донецький "Шахтар" в 1/16 фіналу вилетів від хорватського "Гайдука".

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