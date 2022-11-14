"Рух" і "Минай" не змогли визначити сильнішого в західноукраїнському дербі

Львівський "Рух" і закарпатський "Минай" розписали нічию в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1 .

"Жовто-чорні" першими забили в цій зустрічі. На 23-й хвилині пенальті реалізував Юрій Климчук.

Проте втримати перемогу львів'янам не вдалося. На 63-й хвилині гостей врятував від поразки Іван Трубочкін.

"Рух" з 12 очками посідає 11-те місце в УПЛ. "Минай" йде 13-м, маючи 10 балів у своєму активі.

У наступному турі львівський клуб 19 листопада прийматиме "Чорноморець", а закарпатці наступного дня зіграють з "Металістом".

На цьому 13-й тур УПЛ завершено. Раніше сьогодні "Кривбас" впорався з "Металістом", а "Чорноморець" переміг "Львів".

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