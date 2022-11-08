"Рух" і "Шахтар" отримали суперників в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Стало відомо, з ким зіграють українські команди в наступному раунді турніру.

У вівторок, 8 листопада, відбулося жеребкування стикових матчів Юнацької ліги УЄФА сезону-2022/23.

Своїх суперників на цій стадії змагань дізналися також представники України – львівський "Рух" і донецький "Шахтар".

Згідно з результатами жеребкування, "жовто-чорним" доведеться зіграти проти міланського "Інтера". Львівський клуб проведе поєдинок на власному полі. "Шахтар" же на виїзді зустрінеться з хорватським "Хайдуком".

Стадія 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА складатиметься з одного матчу. Поєдинки будуть зіграні 7/8 лютого.

Переможці протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до восьми команд, які фінішували першими в групах Шляху Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Рух" пробився до плейоф Юнацької ліги УЄФА, успішно подолавши Шлях чемпіонів. Своєю чергою, "Шахтар" йшов у турнірі Шляхом Ліги чемпіонів і вийшов до цієї стадії змагань, посівши друге місце в групі – "гірники" пропустили вперед мадридський "Реал", але випередили німецький "РБ Лейпциг" і шотландський "Селтік".

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