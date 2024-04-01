"Рух" на останніх секундах вирвав перемогу над ЛНЗ і наблизився до зони єврокубків (відео)

Долю зустрічі визначив пенальті у компенсований час.

"Рух" обіграв ЛНЗ у заключному матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні львівський клуб забив у компенсований до другого таймі час. Ізраїльський захисник черкаської команди Арад Бар наступив супернику на ногу у власному штрафному майданчику.

Після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр призначив пенальті, а порушник правил ще й отримав другу жовту картку й був вилучений з поля.

На 90+5-й хвилині півзахисник львів'ян Остап Притула реалізував одинадцятиметровий і приніс своїй команді перемогу.

Огляд матчу "Рух" – ЛНЗ

Після цієї перемоги "Рух" (39 очок) посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Віталія Пономарьова лише на три бали відстають від "Дніпра-1", який йде на третій позиції. Львівський колектив виграв останні чотири матчі.

ЛНЗ (25 пунктів) перебуває на дев'ятій сходинці. Серія без перемог команди Олега Дулуба становить чотири поєдинки.

У наступному турі чемпіонату України "жовто-чорні" 7 квітня зіграють з "Шахтарем". Днем пізніше черкаський клуб зустрінеться з "Динамо".

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